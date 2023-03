Guidonia Montecelio, l’Amministrazione comunale incontra i cittadini

Il 24 marzo 2023, alle ore 18, a Colleverde, si svolgerà il primo di una serie di incontri con il Sindaco e gli Assessori comunali che interesserà tutte le circoscrizioni fino al 21 luglio.

“Una delle finalità dell’iniziativa è quella di informare compiutamente i cittadini sui progetti e sugli obiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere per l’anno in corso e per quelli a venire – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -. Riteniamo fondamentale creare un canale diretto di comunicazione con l’Amministrazione comunale perché siamo convinti che attraverso la partecipazione attiva dei cittadini si possa costruire una comunità più coesa e solidale, dove tutti possano sentirsi parte integrante del tessuto sociale. Tanto più in un comune policentrico come il nostro. Come promesso nel corso della campagna elettorale, vogliamo introdurre la prassi dell’”Ascolto permanente” delle istanze dei territori per raccogliere idee, richieste, suggerimenti e proposte. Questo, ovviamente, tenendo conto anche di tutte le indicazioni e osservazioni emerse finora.”

“Si tratta – prosegue il Primo Cittadino – di un coinvolgimento alla governance locale che amplieremo con l’adozione del Bilancio partecipativo che, come noto, rappresenta lo strumento per promuovere la partecipazione civica dei Cittadini, attraverso forme di democrazia diretta, alle politiche pubbliche. La collettività potrà, pertanto, indirizzare le scelte dell’Amministrazione sugli interventi da realizzare e i servizi da migliorare o implementare assicurando un’adeguata corrispondenza tra le risorse disponibili e i bisogni da soddisfare”.

“Questi appuntamenti – conclude il sindaco Lombardo – saranno anche un’occasione per i cittadini per conoscere e comprendere meglio come si forma il processo decisionale che porta alla realizzazione dei progetti e dei servizi”.

I dettagli di ogni incontro saranno pubblicizzati, di volta in volta, sulla pagina Facebook, sul canale Telegram e sul sito Internet della Città di Guidonia Montecelio.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

24 marzo: Colleverde;

31 marzo: Albuccione;

14 aprile: Collefiorito;

5 maggio: Marco Simone e Setteville Nord;

19 maggio: Villalba;

9 giugno: Montecelio;

23 giugno: Villanova, La Botte;

30 giugno: Guidonia;

14 luglio: Pichini, Bivio di Guidonia;

21 luglio: Setteville.