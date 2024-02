A.C.D.C. : Associazione per la tutela dei Diritti e dei Doveri dei Cittadini

L’associazione A.C.D.C. INVITA i cittadini, gli agricoltori, i silvicoltori, i proprietari boschi, gli imprenditori e le aziende agricole, i gruppi di cittadini, i comitati e i commercianti, pasticcerie, gelaterie, forni, negozi alimentari e le rivendite di ogni parte d’Italia ad organizzarsi ed ADERIRE CON NOI e a partecipare alla riunione on line sui seguenti argomenti:

Farine di Insetti; Verdure sintetiche; Carne sintetica; Silvicoltura; Agricoltura; Grandi e piccoli Boschi di Proprietà; Imprenditoria agricola; Aziende agricole e altro.

Vogliono la NEUTRALITÀ CLIMATICA e per questo SEMPLIFICANO LE LEGGI, così facendo ci TOLGONO I DIRITTI e abbiamo il DOVERE DI CONTRASTARLI !!!

Le Politiche Green perseguono l’obiettivo di neutralità climatica ENTRO IL 2030-2035, DIFATTI il Comune di ROMA e probabilmente altri comuni italiani DISINCENTIVERANNO L’UTILIZZO E LA PROPRIETA’ DEI VEICOLI PRIVATI perché emettono la CO2, da eliminare ENTRO IL 2050 secondo il Documento Green Deal Europeo. Ecco gli esempi di Roma e poi di Viterbo:

“Abbiamo una città enorme…dove sono immatricolati 2 milioni e 300 mila fra autoveicoli e motoveicoli, cioè una media di 0,617 cadauno… Uno degli obiettivi è disincentivare l’utilizzo del veicolo privato, nel disincentivare l’utilizzo del veicolo privato, c’è anche il disincentivo del possesso del veicolo privato” – Dichiarazione del presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale in un incontro pubblico link: https://fb.watch/pRcHgxBbdV/

“…è scientificamente provato che la temperatura media globale sta aumentando e il clima sta cambiando a causa della crescita della CO2 emessa in atmosfera dall’uomo” – Documento del Comune di Viterbo del 2016

Oltre 1800 scienziati e molti ambasciatori in tutto il mondo assumono e hanno firmato che non esiste un’emergenza climatica e dichiarano che questa dovrebbe essere meno politica, mentre le politiche climatiche dovrebbero essere più scientifiche: “la CO2 è il cibo delle piante, la base della vita sulla Terra, la CO2 non è inquinante. E’ essenziale per tutta la vita sulla Terra. La fotosintesi è una benedizione. Più CO2 è vantaggioso per la natura, rendendo più verde la Terra: più CO2 nell’aria ha favorito la crescita della biomassa vegetale globale. E’ anche un bene per l’agricoltura aumentando i raccolti di tutte le colture del mondo.”

Il Presidente dell’associazione A.C.D.C. fa notare che invitato in una riunione nel Comune di Viterbo nel 2023 ha ribadito che l’azzeramento della CO2 entro il 2050 in Europa, implicitamente sottintende l’eliminazione di ciò che la produce, addirittura anche l’essere umano. Circa una settimana dopo tale avvenimento è stata incendiata completamente la sede legale dell’associazione. Il Presidente assunta la posizione degli scienziati sulla questione della CO2 e sull’emergenza climatica si è posto la seguente domanda: per quale motivo hanno incendiato la sede dell’Associazione? Perché sono andato a puntualizzare pezzo per pezzo? Perché ho fatto centro anche questa volta, come in 10 anni passati?

Pertanto il Presidente e l’associazione A.C.D.C. invitano tutte le Procure d’Italia a indagare sull’accaduto e a leggere e indagare sui documenti emessi dagli Enti Pubblici alla base delle politiche restrittive.

Associazione A.C.D.C. esorta a partecipare alla riunioni on line, a collaborare ed aderire alle denunce penali. Più siamo e più diminuisce la Vostra quota di partecipazione alla denuncia!!! Per cui Vi chiediamo anche di attivarVi nel trovare persone che insieme aderiscano alle iniziative!!!

Vi diamo a tutti appuntamento alla RIUNIONE A.C.D.C. online SABATO 3 Febbraio 2024 dalle ore 21.00 alle ore 22.00 su GoogleMeet al seguente link:

http://meet.google.com/svg-uthg-qok