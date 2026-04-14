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Giallo a Foggia, personal trainer ucciso per strada a colpi di pistola

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Omicidio choc a Foggia, dove Annibale Carta, 42 anni, personal trainer e istruttore di fitness, è stato ucciso ieri in tarda serata nel quartiere vicino allo stadio ‘Zaccheria’. L’uomo, detto Dino, stava passeggiando nei pressi della sua abitazione, insieme al suo cane in via Caracciolo, quando è stato raggiunto da almeno quattro colpi. I carabinieri indagano a 360 gradi. L’uomo, senza precedenti, era molto conosciuto in città.  

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