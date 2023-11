Lazio-Roma 0-0, Mourinho: “Con Sarri ci vogliamo bene”

(Adnkronos) – "In difesa abbiamo solo questi giocatori e quando l'arbitro ha un criterio di dare due gialli in 20 minuti a due centrali allora siamo in difficoltà". José Mourinho critica l'arbitro dopo il pareggio per 0-0 nel derby con la Lazio. L'allenatore della Roma, a Dazn, riserva anche un stoccata all'ex giallorosso Pedro. "Si butta benissimo in piscina", dice lo Special One. "Che sapore ha questo punto? Sapore di punto. Quando giochi lo fai per vincere, è un punto positivo ed è meglio della sconfitta. Quando giochi contro avversari del tuo livello e pareggi significa che non fai guadagnare 3 punti a una diretta concorrente", aggiunge. "Hanno giocato quelli con la migliore condizione. Non ha giocato Renato, non ha giocato Pellegrini, non ha giocato Aouar. Abbiamo giocato con tre centrocampisti che potevano avere gambe, cuore, testa per fare un partita di questo livello. Comunque abbiamo giocato bene, è mancato il gol. Bove ha messo in area due palle che potevano essere buone. Rui ha fatto una parata straordinaria", afferma Mou. "Dybala? Paulo ha fatto un bel lavoro anche senza palla. Potevo cambiarlo prima però quella sicurezza e classe che ha lui a noi serve. E’ un punto, non due, solo uno. Cosa ho detto a Sarri a fine gara? Lui è sempre ultra-simpatico con me. Abbiamo parlato prima della partita e abbiamo scherzato con le parole durante la settimana. Comunque ci vogliamo bene e dopo la partita gli ho detto che le prossime due settimane nessuno di noi ride però neanche piange", conclude. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

