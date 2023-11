Beppe Grillo a Che tempo che fa: “Ho peggiorato l’Italia”

(Adnkronos) – "Io ho peggiorato questo paese, non c'è una battuta qui". Beppe Grillo, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, torna in tv per la prima intervista dopo 10 anni ed è un fiume in piena. "Dopo l'ultima intervista che ho fatto con Vespa, abbiamo perso le elezioni. Tutti quelli che ho mandato a quel paese sono al governo. Sono venuto qui per capire cosa devo fare, se devo continuare. Vi ho tolto il 144, ho portato SkyPe, ho scoperto la Parmalat… Ora vado in un bar e mi fate pagare il caffè?… Sono un anziano ormai, ho 75 anni…", dice. "Non sono in grado di condurre un movimento politico. C'era Casaleggio, era un manager. Io ora faccio casini anche senza fare niente. Mando un'idea con whatsapp e me ne pento… Ho fondato un movimento, mi ero iscritto al Pd a Arzachena…", aggiunge in uno show che Fazio fatica ad arginare. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

