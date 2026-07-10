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Belen, la vacanza a Corfù con il nuovo amore Gaetano Fidanzati: “La vita fa magie”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Belen è felice. La showgirl argentina ha ritrovato il sorriso e l’amore con il personal trainer Gaetano Fidanzati. In vacanza a Corfù, la coppia si sta godendo un paio di giorni tra mare e relax, e la showgirl ha condiviso sui social un carosello di foto in cui appare insieme al suo nuovo amore.  

Prima l’allenamento insieme, poi la foto in ascensore e infine qualche scatto in spiaggia. Nelle foto Belen sorride, è felice e tra i commenti lo conferma: “Queste giornate sono splendide”.  

 

 

C’è chi, tra gli utenti, rimprovera la showgirl di aver ritrovato l’amore troppo velocemente, ma lei replica e fa chiarezza: “Due anni e mezzo da sola mi sembrano giusti per stare stare da sola. Poi la vita fa le sue magie”, ha scritto. “Chi non ha bisogno d’amore, mente”, scrive ancora la showgirl.  

Gaetano Fidanzati è un personal trainer ed esperto di fitness ad alta intensità come il Crossfit e l’Hyrox. È allenatore di diversi vip a Milano, tra cui Tony Effe.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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