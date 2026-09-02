Fabregas, Dimarco, Malen e… Tutti i premiati del Gran Gala del calcio Aic 2026

(Adnkronos) – Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato la quindicesima edizione del Gran Galà del Calcio AIC, l’appuntamento dedicato alle eccellenze della stagione calcistica italiana. L’evento, che ha visto Haier nel ruolo di Title Sponsor, è stato organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con Lega Calcio Serie A e con il patrocinio del Comune di Milano. La serata, aperta con un ricordo di Franco Baresi, ha riunito campioni, dirigenti, rappresentanti istituzionali, imprenditori e volti del mondo dello spettacolo nella cornice di uno dei simboli dell’eccellenza italiana, confermando il Gran Galà come uno dei momenti più prestigiosi e attesi del calendario sportivo nazionale. Accanto ad Haier, Bancomat, Net Insurance, Mulish e Panini hanno partecipato all’edizione 2026 in qualità di Main Sponsor. La serata è stata trasmessa in diretta su Sky Sport dalle ore 19.00 e in chiaro su TV8 dalle ore 21.20. Rivista Undici è stata media partner dell’evento. Sul palco del Teatro alla Scala, Federica Masolin e Fabio Caressa di Sky Sport hanno accompagnato il racconto della serata e delle premiazioni. Il riconoscimento di Migliore Assoluto è stato assegnato a Federico Dimarco. Cesc Fàbregas ha ricevuto il premio di Allenatore dell’Anno, mentre l’ FC Internazionale Milano è stata eletta Società dell’Anno. Tra gli altri riconoscimenti, Maurizio Mariani è stato premiato come Arbitro dell’Anno e Mattia Liberali come Miglior Giovane della Serie B. L’edizione 2026 ha inoltre introdotto il premio al Miglior Giovane della Serie A, assegnato da Haier a Nico Paz.

Nel corso del Galà è stata quindi svelata la Top 11 della Serie A 2025-2026, schierata con un classico 4-3-3: Mile Svilar tra i pali; Marco Palestra, Federico Dimarco, Alessandro Bastoni e Manuel Akanji in difesa; Hakan Çalhanoğlu, Scott McTominay e Luka Modrić a centrocampo; Lautaro Martínez, Nico Paz e Donyell Malen in attacco. Il premio ‘Vota il Gol’ è andato a Francisco Conceição. Le reti finaliste erano state selezionate dalla redazione di Rivista Undici. Uno dei momenti più significativi della serata è stato l’omaggio ai protagonisti del trionfo dell’Italia ai Mondiali del 2006, celebrato a vent’anni da una delle pagine più memorabili dello sport italiano. Sul palco Andrea Barzagli, Alessandro Del Piero, Simone Perrotta, Gianluca Zambrotta e Ciro Ferrara.

I riconoscimenti relativi alla stagione 2025-2026 sono stati assegnati sulla base del voto diretto dei calciatori, chiamati a scegliere i migliori colleghi ruolo per ruolo. Fa eccezione il premio ‘Vota il Gol’, assegnato dal voto dei tifosi.

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