Arriva a Roma Wanderlust Italy, yoga ed esperienze nel segno della mindfulness

(Adnkronos) – Dopo la partenza il 19 settembre da Venezia (Parco San Giuliano) e la tappa a Milano, arriva anche a Roma il 3 ottobre la nona edizione di Wanderlust Italy, l’evento dedicato alla mindfulness. Protagonista è Wanderlust 108, l’unico Mindful Triathlon al mondo, che anche quest’anno riunirà alcuni dei più autorevoli interpreti dello yoga e della mindfulness italiana. Per tutta la giornata il Wanderlust Village accompagnerà la manifestazione con un ecosistema di attività di oltre 40 experiences distribuite tra Main Stage, Gratitude Stage e quattro aree tematiche, mentre al tramonto il programma proseguirà con il Wander Party, il sober party per una socialità più consapevole. Dopo le oltre 27.000 presenze complessive (tra partecipanti e visitatori del Village) del 2025, l’evento arriva nella capitale con un programma rinnovato che accompagna il pubblico dalle prime ore del mattino fino alla sera, alternando corsa, yoga, meditazione, workshop, trattamenti olistici, musica e momenti di socialità .

“In nove anni Wanderlust è cresciuto fino a diventare un ecosistema di esperienze che accompagna il pubblico dal mattino alla sera: dal praticare al mattino con il Mindful Triathlon, alle oltre 40 experiences del Village durante la giornata, fino a ballare al Wander Party a partire dal tramonto. Le oltre 27.000 presenze del 2025 raccontano una community fatta di persone che scelgono di esserci e tornano edizione dopo edizione, portandone di nuove. Ogni tappa prende vita dalle persone che la vivono e dal territorio che la ospita: è questo che rende Venezia, Milano e Roma uniche e allo stesso tempo parte dello stesso movimento globale”, dichiara Simone Tomaello, Co-Founder di 2night, l’agenzia di marketing esperienziale che organizza Wanderlust in Italia.

Organizzato tra Main Stage, Gratitude Stage e quattro aree tematiche – Move, Reset, Explore e Studio, quest’ultima animata dagli studi yoga partner del territorio (diversi da città a città) – il Wanderlust Village permette di alternare pratiche dedicate al movimento, workshop, trattamenti olistici, momenti di meditazione ad attività di scoperta personale, offrendo a ciascun partecipante la libertà di costruire la propria giornata.

Nata a New York nel 2009, Wanderlust è una piattaforma di lifestyle yoga e mindful living presente in 21 paesi su cinque continenti. La sua missione è guidare le persone nella ricerca del proprio True North: un percorso continuo verso la versione migliore di sé, che si costruisce attraverso la pratica, la community e la condivisione. Il simbolo 108 di Wanderlust si ispira al numero sacro dello yoga: unione nell’umanità e compassione (1), completezza, come un cerchio (0) e le infinite possibilità del viaggio verso la scoperta del vero Nord (8).

In Italia dal 2017, il brand è prodotto in esclusiva da 2night S.p.A. ed è Certified B Corporation. Presenting Partner di Wanderlust Italy 2026 è Altavia, il brand di OVS dedicato allo sport e al movimento. Il progetto inoltre sostiene “Wander Without Waste”, l’ambizioso programma di sostenibilità del festival, articolato in una serie di iniziative tra cui water station per la ricarica dell’acqua, isole ecologiche, azioni per la riduzione dell’utilizzo della plastica e welcome bag digitale. Un impegno che si estende anche ai temi del benessere, della salute, dell’inclusione e dell’impatto sociale grazie al coinvolgimento dei Mindful Partner Pompadour, Humanitas Medical Care e Vaginaverso by Gyno-Canesten Inthima e dei Sustainability Partner Treedom, Fondazione Libellula e Associazione di Promozione Sociale D-Hub, che contribuiscono a tradurre i valori del festival in azioni concrete e condivise durante gli eventi.

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