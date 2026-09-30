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Tragedia in piazza Gae Aulenti a Milano: 21enne precipita da 15 metri e muore

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Un giovane 21 anni di nazionalità polacca è morto tragicamente intorno alle 11.00 in piazza Gae Aulenti a Milano precipitando da una altezza di 15 metri. Sul posto nel giro di pochissimi minuti i vigili del fuoco del vicino Comando di via Messina.  

Secondo una prima ricostruzione, il giovane nel tentativo di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La polizia di stato sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti anche attraverso l’ausilio delle telecamere di sorveglianza. 

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