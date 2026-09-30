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Ascolti tv, 29 settembre: in access testa a testa Scotti-De Martino

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
L’esordio della nuova fiction di rai1 ‘Tutto l’Amore che Resta’, con Raoul Bova nei panni di un preside di una scuola speciale e inclusiva, è stato il programma più seguito del prime time con 2.673.000 spettatori e il 17.3% di share. Al secondo posto lo speciale concert-movie ‘Achille Lauro – Comuni Immortali’ su Canale 5, con 1.590.000 spettatori e l’11.8% di share. In terza posizione, ‘DiMartedì’ su La7 con 1.581.000 spettatori e il 10.8% di share (seguito dal segmento ‘DiMartedì Più’, con 469.000 spettatori e l’8.5% di share).  

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: la partita di Nations League Spagna-Croazia su Italia 1 (1.294.000 spettatori, share 6.9%), ‘Verità Nascoste’ su Rete4 (1.174.000 spettatori, share 10%), ‘X Factor’ su Tv8 (665.000 spettatori, share 5.2%), ‘Boss in Incognito’ su Rai2 (643.000 spettatori, share 4.7%), ‘Filorosso’ su Rai3 (389.000 spettatori, share 3.1%), ‘Geopop Racconta’ sul Nove (375.000 spettatori, share 2.4%). 

 

In acces prime time, testa a testa tra Rai1 e Canale 5: sull’ammiraglia Rai ‘Cinque Minuti’ di Bruno Vespa, con 3.875.000 spettatori (share 20.6%), e ‘Affari Tuoi’, con 4.325.000 spettatori (share 21.9%); sull’ammiraglia Mediaset, ‘Gira La Ruota della Fortuna’ con 3.578.000 spettatori (share 18.6%) e ‘La Ruota della Fortuna’ con 4.339.000 spettatori (share 22.1%). 

Nel preserale prosegue la marcia trionfale di ‘Reazione a Catena’ su Rai1, con ‘Reazione a Catena – L’Intesa Vincente’ che registra 2.705.000 spettatori e il 23.2% di share e ‘Reazione a Catena’ che raggiunge 4.046.000 spettatori e il 26% di share. Mentre su Canale5 ‘Caduta Libera – Inizia la Sfida’ ottiene 1.481.000 spettatori (share 14.6%) e ‘Caduta Libera’ 2.147.000 spettatori (share 15.6%).  

 

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