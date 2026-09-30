Tappe, novità e date del tour Pokémon Gioca e Scambia 2026

(Adnkronos) – In concomitanza con le celebrazioni per il trentesimo anniversario del franchise creato da Satoshi Tajiri, The Pokémon Company International, in collaborazione con Gamevision e Nintendo, ha annunciato la nuova edizione di Pokémon Gioca e Scambia, un’iniziativa itinerante rivolta agli appassionati del settore e alle famiglie pianificata dal 2 ottobre al 6 dicembre 2026 presso diversi centri commerciali italiani. Il tour ha l’obiettivo di favorire l’interazione tra i partecipanti attraverso il Gioco di Carte Collezionabili, offrendo al contempo la possibilità di testare su console ibrida Nintendo Switch 2 i titoli Pokémon Pokopia e Leggende Pokémon: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition all’interno di postazioni dedicate utilizzabili sia in modalità fissa sia in mobilità, oltre all’applicazione GCC Pokémon Pocket per dispositivi mobili.

Le varie tappe prevedono sessioni espositive operative dal lunedì al venerdì tra le ore 15:00 e le ore 19:00, mentre nei giorni di sabato e domenica l’orario si estende dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, con la presenza di personale dimostrativo per l’apprendimento delle regole del gioco di carte e aree riservate ad attività di disegno e distribuzione di materiali promozionali.

Il calendario degli appuntamenti si apre dal 2 all’11 ottobre presso Il Centro di Arese in provincia di Milano, prosegue dal 16 al 25 ottobre ai Gigli di Campi Bisenzio a Firenze, fa tappa dal 13 al 22 novembre presso il MediaWorld di Porta di Roma e si conclude dal 27 novembre al 6 dicembre al Bariblu di Triggiano in provincia di Bari.

Durante i fine settimana dei rispettivi appuntamenti viene proposta anche un’attività esplorativa denominata Cerca e Trova i Pokémon, una caccia al tesoro basata su una mappa guidata all’interno delle attività commerciali aderenti che consente di individuare le riproduzioni dei personaggi per ricevere un gadget commemorativo. Nel programma sono inclusi anche spazi riservati all’incontro e alle fotografie con la mascotte Pikachu, sui quali è possibile reperire maggiori informazioni dettagliate attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione.

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