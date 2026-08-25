Auto contromano in autostrada, arrestate 12 persone per la morte di 5 giovani e 2 agenti di polizia: “C’entra la criminalità organizzata”

(Adnkronos) – Dodici persone sono state arrestate a seguito dell’incidente verificatosi lo scorso sabato notte nei pressi di Middlesbrough, nel nord-est dell’Inghilterra, in cui hanno perso la vita due agenti di polizia, Tom Clough e Matthew Blades, e cinque ragazzi, tutti di età compresa tra i 17 e i 23 anni: Cole Robert Worthy, Theo Rae, Makai Saddington, Michael Robert Cahill e Jacob Matusiak. L’auto a bordo della quale viaggiavano, una Volkswagen Passat con targa clonata e collegata ad altri incidenti, si è scontrata con la volante sulla A66 a South Bank, dove si era immessa contromano nel corso di un inseguimento. Quattro dei 5 giovani avevano precedenti penali.

Ebbene, nove uomini e tre donne, di età compresa tra i 19 e i 61 anni, sono stati arrestati nella zona di Teesside con l’accusa di diversi reati, tra cui possesso illegale di arma da fuoco e appartenenza a un’organizzazione criminale. Uno di loro è stato successivamente incriminato. La polizia di Cleveland ha dichiarato di star indagando su “gravi attività criminali che hanno portato a questo tragico incidente”.

Il vice capo della polizia Wayne Fox a spiegato che “gli eventi di quella tragica notte avranno un impatto duraturo e profondo sull’area di Cleveland e sulle comunità che cerchiamo di proteggere. Abbiamo il dovere di intervenire e di indagare a fondo sulla grave attività criminale che ha portato a questo tragico incidente, e di assicurare alla giustizia tutti i responsabili”.

L’Ufficio indipendente per la condotta della polizia (IOPC) ha intanto avviato un’indagine indipendente sull’incidente a seguito di una segnalazione spontanea della polizia di Cleveland. Stando a quanto ricostruito finora, alcuni agenti hanno inseguito la Passat per quasi sette minuti prima di fermarsi quando l’auto ha imboccato la A66 contromano a South Bank. Dieci secondi dopo, alle 03:39 ora locale, la vetturasi è scontrata con l’auto degli agenti Clough e Blades, che viaggiavano sulla corsia corretta e si trovavano in zona per collaborare alle ricerche dell’auto.

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