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Milano, tribunale: Leonardo Maria Del Vecchio deve consegnare la figlia alla madre entro il 28 luglio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Il tribunale civile di Milano ha stabilito oggi, lunedì 27 luglio, che Leonardo Maria Del Vecchio deve consegnare immediatamente e non oltre le 18 di domani la figlia di un anno alla madre, la ex compagna Sara Soldati. La decisione è arrivata dopo l’istanza presentata questa mattina dall’avvocata Annamaria Bernardini de Pace che assiste la modella e influencer e che “da 20 giorni non vede la figlia” spiega Bernardini de Pace all’Adnkronos. 

A quanto si apprende, inoltre, oggi il giudice ha nominato anche il curatore speciale della minore, l’avvocato Alessandro Simone. “Non c’è un genitore che vince o uno che perde, ma c’è l’interesse del figlio che deve prevalere” commenta Bernardini de Pace. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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