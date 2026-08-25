Apple, iMac con chip M6 potrebbe arrivare entro fine anno

(Adnkronos) – L’iMac non è tra i prodotti Apple aggiornati con maggiore regolarità: ha saltato sia la generazione M2 sia la M5, e continua a non offrire un’opzione con schermo più grande, segmento per cui l’azienda preferisce indirizzare gli utenti professionali verso Mac Studio o Mac mini abbinati a uno Studio Display. Ciò nonostante, il passaggio al nuovo chip M6 sembra ormai imminente.

Mark Gurman, analista Apple di Bloomberg, parla di alcune nuove opzioni cromatiche, senza fornire dettagli su cosa cambierà rispetto alla gamma attuale. Un precedente in tal senso si era già visto con il refresh M4 del 2024, quando Apple aveva mantenuto invariate le sette colorazioni storiche, limitandosi a modificarne le sfumature. Anche in questo caso, secondo il giornalista, il lancio del nuovo iMac dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno, senza ulteriori ritardi per chi sta aspettando di acquistarlo.

Il debutto dell’iMac si inserisce in un quadro più ampio di rinnovamento della linea Mac atteso per l’autunno. Tra le novità in arrivo figurano i MacBook Pro completamente ridisegnati, con schermo touch e tecnologia Tandem OLED, il nuovo MacBook Pro da 14 pollici nella versione base con chip M6, gli Mac Studio con M5 Max e M5 Ultra (la cui disponibilità dipenderà dalla catena di fornitura) e, appunto, il nuovo iMac con M6. Non è escluso che arrivi anche un Mac mini rinnovato con M6 e M5 Pro, anche se questo aggiornamento è considerato più probabile in un secondo momento.

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