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Us Open, finisce il sogno di Guerrieri: De Minaur liquida l’azzurro in tre set e avanza al secondo turno

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Finisce contro Alex De Minaur il sogno di Andrea Guerrieri agli Us Open 2026. L’azzurro, al debutto nel tabellone principale di uno Slam, è stato eliminato nel primo turno del torneo americano dal numero 8 del ranking Atp oggi, mercoledì 2 settembre. L’australiano ha dominato il match (interrotto anche per pioggia), archiviando la pratica in 3 set con il punteggio di 6-2 6-2 6-4.
 

Una sfida iniziata non benissimo dal tennista di Correggio, emozionato per il grande esordio a New York e un po’ impacciato soprattutto nei primi game: sicuro fin dall’inizio invece De Minaur, che accusa un solo passaggio a vuoto nel finale, con un controbreak di Guerrieri a metà del terzo parziale. L’australiano avanza così al secondo turno. 

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