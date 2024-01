EA FC 24 Team of the Year: l’evento più atteso dai giocatori di Ultimate Team

(Adnkronos) – L'attesa è quasi terminata per gli appassionati di Ultimate Team: sta per arrivare l'annuncio e le promozioni relative al "Team of the Year" (Squadra dell'Anno) di EA FC 24. Quest'anno, inoltre, emergono anticipazioni sui giocatori selezionati per la squadra maschile, svelate in anticipo da alcune indiscrezioni sui social. L'evento "Team of the Year" di EA FC 24 celebra i migliori giocatori del 2023, premiandoli con carte potenziate e con alcune delle statistiche più alte del gioco. I fan hanno avuto l'opportunità di votare per la loro squadra ideale da una rosa di candidati precedentemente annunciata da Electronic Arts, sia per le squadre maschili che per quelle femminili. EA ha infatti confermato che per la prima volta i giocatori di Ultimate Team avranno anche una squadra TOTY femminile, oltre alla consueta squadra maschile. Inoltre, le anticipazioni suggeriscono l'inclusione di una squadra "Honourable Mentions" e di una squadra di Icone. Negli anni passati, gli attaccanti, i centrocampisti e i difensori selezionati attraverso il voto venivano rilasciati gradualmente nei pacchetti prima che l'intera squadra fosse disponibile. Di solito c'è anche una votazione per il 12° uomo, dando ai giocatori la possibilità di scegliere una delle stelle che ha sfiorato la selezione per la squadra principale, assegnandogli una carta potenziata. Questa pratica potrebbe ripetersi anche nell'edizione EA FC 24, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)