DS 4 eleva l’esperienza di guida a un livello superiore

(Adnkronos) – La DS4 è una vera berlina premium dove dominano il comfort elevato e le altissime prestazioni. Tra i tanti servizi di lusso presenti all'interno della DS4 il Pack Connect One offre prestazioni pensate per una guida in totale sicurezza e tranquillità. Nello specifico, il pacchetto si compone di tre voci principali: in caso di emergenza, la funzione “SOS & Assistance” attiva un sistema di localizzazione integrato che provvede a contattare i soccorsi automaticamente. La seconda riguarda il servizio di “Telemanteinance DS” che garantisce un contatto diretto con il DS Service, per mantenere sotto controllo lo stato di salute del veicolo ed i relativi dati tecnici. Infine la terza riguarda attraverso il “Maintenance e-book”, il libretto di manutenzione digitale che serve per tenere sotto controllo la cronologia degli interventi eseguiti sulla propria vettura. Il secondo pacchetto disponibile per il cliente di DS 4 è il Pack Connect Plus, ossia il sistema di navigazione connesso con riconoscimento vocale e facilmente accessibile dal posto di guida. Al suo interno si trovano innovativi servizi sviluppati da TomTom, come il traffico in tempo reale e gli autovelox. La nuova gamma di DS 4 si compone di quattro livelli di allestimento: Bastille Business, Performance Line, Rivoli e Opera.

I materiali utilizzati sono di lusso, tra i tanti spiccano la pelle, Alcantara, il carbonio e il legno, lavorati con tecniche innovative e presenti all’interno dell’abitacolo. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...