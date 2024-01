Più stile, comfort e tecnologia per la nuova Audi Q7

(Adnkronos) – Il primo SUV dei quattro anelli, Audi Q7 è stata presentata al pubblico nel 2005 all’IAA (Salone Internazionale dell’Automobile) di Francoforte. Da allora è stato sempre un successo, oggi Audi presenta l'ultima generazione della Q7 dove il proprietario ha la possibilità di personalizzazione ancora più ampie rispetto al precedente modello. Internamente la nuova Audi Q7 dispone di equipaggiamenti di serie ancora più ricchi, ora sono ad esempio inclusi sin dalla variante d’ingresso la regolazione elettrica dei sedili anteriori, i rivestimenti in pelle/similpelle e, nel caso della variante S line edition, le sedute anteriori riscaldabili, la chiave comfort e il pacchetto illuminazione diffusa plus. Audi Q7 è caratterizzata da un motore 3 litri e dalla presenza della tecnologia mild-hybrid a 48 Volt. Sul mercato è presente con più versioni e motorizzazioni come l'Audi Q7 45 TDI dispone di un 3.0 TDI che eroga 231 CV e 500 Nm di coppia. Il SUV full size dei quattro anelli accelera così da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 226 km/h. Ad Audi Q7 50 TDI è riservata la versione più potente del V6 TDI, accreditata di 286 CV e 600 Nm. Riguardo l'accelerazione da 0 a 100 km/h sono sufficienti appena 6,1 secondi, mentre la velocità massima tocca i 241 km/h. La versione infine 3.0 turbo benzina a iniezione eroga 340 CV e 500 Nm di coppia e uno spunto da 0-100 km/h in 5,6 secondi con una velocità massima autolimitata di 250 km/h. Nel 2024 arriveranno la versione plug-in hybrid che completerà la gamma del rinnovato SUV full size dei quattro anelli. Tra le tante versione segnaliamo anche l'Audi SQ7 TFSI che si distingue esteticamente per lo spoiler anteriore ridisegnato, il single frame ottagonale corredato della massiccia cornice in argento opaco, le calotte dei retrovisori laterali, gli inserti alle minigonne e le cornici delle prese d’aria in look alluminio. Non dimentichiamoci infine della versione top tra i modelli Q7 rappresentata dal V8 4.0 TFSI che è capace di schizzare da da 0 a 100 km/h in appena 4,1 secondi. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

