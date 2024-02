Sanremo 2024, anche ai cantanti piacciono le belle automobili

(Adnkronos) – Tra gli artisti che stanno cavalcando il palco dell’Ariston in quersti giorni e anche nel corso degli anni, molti ssimi hanno una grande passione per le quattro ruote.

Ferrari, Mercedes, Porsche e Lamborghini sono i marchi delle super car che più appassionano i cantanti.

Fedez è un fan della Lamborghini Huracan, Irama invece possiede una Porsche 911 GT3, due Lamborghini e due Ferrari, 458 e 488 mentre Achille Lauro come la canzone e un appassionato di Rolls Royce.



