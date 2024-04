Audi Q7 e Audi Q8 TFSI e quattro: più potenza, più autonomia elettrica, più dinamismo

Si rafforza l’offerta Audi votata alla mobilità consapevole grazie all’introduzione delle nuove versioni plug-in di Audi Q7 e Audi Q8. I SUV high-end beneficiano della chimica delle celle batteria evoluta, di modalità di guida più efficienti e di un design ancora più muscolare rispetto ai precedenti modelli. Per la prima volta, a entrambe le vetture è dedicato lo sterzo integrale, mentre Audi Q7 TFSI e si può avvalere della stabilizzazione antirollio attiva per un comportamento dinamico come mai prima d’ora.

V6 3.0 TFSI abbinato al motore elettrico e due step di potenza: 490 CV, +28 CV rispetto al precedente modello, o 394 CV, +13 CV rispetto al passato

Nuova batteria al litio da 22 kWh: l’autonomia a zero emissioni cresce sino al 70% e raggiunge gli 84 chilometri WLTP

Prestazioni sportive e massima efficienza con il pieno d’energia: le varianti top di gamma 60 TFSI e scattano da 0 a 100 km/h in 5,0 secondi e percorrono sino a 77 km/litro

Dotazioni tecniche raffinate: sospensioni pneumatiche adattive, trazione integrale permanente quattro, sterzo integrale e stabilizzazione antirollio attiva

Design incisivo: single frame ampliato, prese d’aria più generose e inedita firma luminosa

Illuminotecnica al top: disponibili i proiettori a LED Audi Matrix HD con spot laser e i gruppi ottici posteriori OLED

Nelle Concessionarie italiane nel corso del mese di giugno