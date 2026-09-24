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De Luca (Consulenti): “Balzo lavoro autonomo è territorio che investe su proprie capacità”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Il balzo del lavoro autonomo in Calabria racconta un territorio che torna a investire sulle proprie capacità e a creare nuove opportunità, non solo nei settori più tradizionali ma anche in quelli a più alta specializzazione. I numeri dell’occupazione giovanile e femminile, a loro volta, sono il segnale di un importante cambiamento in atto nel mercato del lavoro della regione. Per consolidare questi trend è necessario continuare a investire sul territorio, per creare ancora più opportunità. Solo così sarà possibile far crescere nuove generazioni di imprenditori, professionisti e lavoratori calabresi che punteranno sulla loro regione per una nuova stagione di crescita e sviluppo”. Così Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, commenta i dati del report di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ‘Il mercato del lavoro in Calabria: numeri e tendenze’, presentato oggi pomeriggio nel corso della convention nazionale dei professionisti, in programma a Reggio Calabria fino al 25 settembre.  

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