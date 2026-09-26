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Francesca Lollobrigida aspetta un bambino, il gender reveal a Verissimo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Francesca Lollobrigida è in attesa di un maschietto. La campionessa olimpica, ospite oggi a Verissimo, ha raccontato la sua seconda gravidanza, ormai arrivata al settimo mese, e ha svelato insieme al marito Matteo Angeletti e al figlio primogenito Tommaso il sesso del bebè. 

“La sto vivendo benissimo. Il mio desiderio era quello di allargare la famiglia, non mi aspettavo così in fretta e subito dopo le Olimpiadi. Però ero serena”, ha detto Lollobrigida in studio. Il bambino si chiamerà Riccardo, “poi si penserà a una femminuccia”, ha aggiunto sorridendo la campionessa.  

 

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