Raimondo Todaro, la nuova fase di vita: “Sono felice, al mio fianco ora c’è Giorgia”

(Adnkronos) – “Quando c’è una separazione dietro ci sono tanti momenti duri, non è sempre rosa e fiori”. Così Raimondo Todaro, ospite oggi a Verissimo, parla della sua relazione, ormai finita, con Francesca Tocca. I due ballerini si sono separati definitivamente nel novembre del 2024, dopo una relazione durata diversi anni e un matrimonio celebrato nel 2014, da cui è nata la figlia Jasmine nel 2013. Nonostante la relazione si sia conclusa, tra loro oggi c’è un rapporto sereno.

Francesca Tocca, dal canto suo, aveva parlato proprio a Verissima di una “fiducia mancata”, lasciando intende che la separazione tra i due sia stata anche causata da una terza persona. Oggi Raimondo, nel salotto di Silvia Toffanin, ha negato, confermando il rispetto che ha avuto nei suoi confronti: “Siamo stati 20 anni insieme, le cose possono cambiare. Lei probabilmente quel giorno era arrabbiata con me, non so perché ha detto quelle frasi. Noi oggi stiamo meglio così, da separati”.

Raimondo oggi sta vivendo una nuova fase della sua vita: “Sono fidanzato, si chiama Giorgia, l’ho conosciuta casualmente in un momento in cui non avrei mai immaginato di trovare una persona, perché non pensavo di essere pronto. È capitato. Io e Francesca non stavamo già insieme”. È una storia ancora “fresca”, ma Todaro si è detto sereno. “È una persona educata, semplice, educata. Mi ha colpito molto come persona”, ha raccontato.

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