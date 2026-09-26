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Matteo Bassetti sfida il contestatore di Futuro Nazionale: “Scienziati liberi, nessun partito può zittirci”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Matteo Bassetti sfida il contestatore a Foligno. “I rappresentanti locali di Futuro Nazionale hanno contestato il mio invito a parlare questa sera” di antibiotico-resistenza nel corso dell’evento ‘Primi in Salute – prevenzione, salute e informazione medico-scientifica’. “Non stiamo parlando di politica. Stiamo parlando di medicina, ricerca e salute pubblica e di una delle più importanti emergenze sanitarie dei nostri tempi – scrive su X -. Io sono uno scienziato che da decenni si occupa di ricerca internazionale, con un h-index di 130, migliaia di pubblicazioni e studi scientifici. Se qualcuno vuole contestare quello che dico, è assolutamente libero di farlo: venga a discutere, porti dati, studi, argomenti. È così che funziona la scienza”.  

Lo scrive su X l’infettivologo Matteo Bassetti che contattato dall’Adnkronos Salute ribadisce che “gli scienziati sono liberi e nessun partito può zittirci, io stasera sarò a Foligno e parlerò. Mi auguro che il generale Vannacci prenda le distanze da questi suoi rappresentati, altrimenti – ha rimarcato – dovrà spiegare perché contro la scienza, contro i medici e dalla parte dei no-vax e dei complottisti”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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