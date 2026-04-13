Astrotarocchi 13 aprile 2026

🌟🌟🌟ASTROTAROCCHI 🌟🌟🌟 Martedi 14 Aprile 2026 di Cristina Olmi

♈ Ariete

La tua lanterna arde di una luce ferma. È il momento di affrontare quella sfida che rimandavi: hai tutta la grinta necessaria per domare ogni ostacolo, ma fallo con il sorriso. La gentilezza sarà la tua arma segreta.

♉ Toro

Giornata all’insegna della bellezza e del valore personale. Ti senti al centro dell’attenzione e hai ragione di esserlo. Ottimo momento per investire su te stessa o per far valere la tua autorità in modo elegante.

♊ Gemelli

C’è un bivio davanti a te, ma è un bivio fortunato. La tua lanterna illumina il cuore: segui la strada che ti fa battere il polso più forte. Le collaborazioni nate ora hanno una marcia in più.

♋ Cancro

Qualcosa sta cambiando dentro di te. È un fuoco che purifica e rigenera. Non temere se senti il bisogno di chiudere con il passato; la tua luce brillerà ancora più forte dopo questa trasformazione.

♌ Leone

Sei nel tuo elemento! La lanterna per te è accecante di positività. Successi in arrivo e una grande chiarezza mentale. È il momento di splendere e di guidare gli altri con il tuo ottimismo.

♍ Vergine

La tua lanterna brilla verso l’interno. Questa giornata cerca momenti di solitudine costruttiva. Hai bisogno di fare ordine nei pensieri prima di agire. La risposta che cerchi è già dentro di te.

♎ Bilancia

Equilibrio cercasi… ed equilibrio trovato! Le carte indicano che riceverai ciò che meriti. Se c’erano questioni in sospeso, si risolveranno a tuo favore. Mantieni la calma e l’obiettività.

♏ Scorpione

Un’energia magnetica ti circonda. La tua lanterna vibra di desiderio e intensità. Non aver paura di mostrare il tuo lato più profondo e coinvolgente: qualcuno ne rimarrà stregato.

♐ Sagittario

Il vento sta cambiando direzione! La tua lanterna gira e porta con sé nuove opportunità improvvise. Preparati a un viaggio o a un incontro inaspettato che potrebbe darti una prospettiva diversa.

♑ Capricorno

Posa solida e sguardo al futuro. Sei tu che tieni le redini questa settimana. La tua lanterna è una guida sicura per te e per chi ti circonda. Progetti a lungo termine favoriti.

♒ Acquario

Speranza e ispirazione. La tua lanterna è una stella polare che ti indica la via del sogno. È il momento ideale per iniziare un progetto creativo o per esprimere un desiderio importante.

♓ Pesci

Chiusura di un ciclo e pienezza. La tua lanterna illumina un traguardo raggiunto. Ti senti in armonia con l’universo e pronta a goderti i frutti del tuo lavoro. Tutto è esattamente come dovrebbe essere.

👉Per info letture personalizzate, annualita’, mensili di cartomanzia, lettura fondi caffe’, lettura sibille, rune , abbonamenti settimanali potete contattarmi su messanger su whatApp al

‪‪+39 347 57 49 499 e seguitemi sul mio gruppo Facebook Tarocchi Carte e Mille Magie