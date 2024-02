Inter-Juventus 1-0, autogol di Gatti: nerazzurri in fuga verso scudetto

(Adnkronos) – L'Inter batte la Juventus per 1-0 nel big match in calendario oggi 4 febbraio per la 23esima giornata della Serie A 2023-2024. I nerazzurri si impongono con l'autogol di Gatti e prendono il largo in classifica. La capolista ha 57 punti e ora ha 4 lunghezze di vantaggio sui bianconeri. La formazione allenata da Inzaghi deve anche recuperare una partita e potenzialmente può volare a +7 rispetto alla squadra guidata da Allegri. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

