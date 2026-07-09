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Sondaggio Tg3, centrosinistra davanti al centrodestra: il duello al voto

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Fratelli d’Italia primo partito seguito dal Pd. Centrosinistra avanti rispetto al centrodestra. E’ il quadro del sondaggio Emg per il Tg3 Linea Notte con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi. L’affluenza stimata si attesta al 62%, stabile. 

La coalizione di centrosinistra è al 43,9% (+0,2%) con il Pd di Elly Schlein al 21,0%, il M5S di Giuseppe Conte al 12,8%, Alleanza Verdi-Sinistra al 6,0%, Italia viva al 2,5%, +Europa all’1,6%. La coalizione di centrodestra è al 42,8% (-0,5%) con Fratelli d’Italia al 25,0%, Forza Italia all’8,8%, Lega al 7,4%, Noi Moderati all’1,6%. Tra le altre forze politiche, Futuro nazionale di Roberto Vannacci salke 6,7% (+0,1%). Il totale del Centro è 4,3% (-0,1%) con Azione al 2,5% e il Partito liberaldemocratico all’1,8%, Altra lista: 2,3% (+0,3%). 

La fiducia nel governo guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni si attesta al 34%, in calo di un punto. Nel dettaglio, sulla fiducia all’esecutivo in carica risponde ‘abbastanza’ il 26% e ‘molta’ l’8%. In totale dei giudizi negativi è invece al 66% (+1% rispetto alla scorsa rilevazione), ‘per nulla’ 43%, ‘poca’ 23%.  

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