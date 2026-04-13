Alta formazione e sostenibilità: nuove competenze per la gestione del territorio e delle bonifiche

(Adnkronos) – La gestione dei territori e il recupero delle aree degradate si confermano pilastri centrali della politica ambientale nazionale, richiedendo figure professionali sempre più specializzate. Martedì 14 aprile 2026, la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma ospita la presentazione del Master di II livello “Transizione ecologica e rigenerazione ambientale per comunità sostenibili”. L’iniziativa segna un’evoluzione nell’offerta formativa del Centro Alti Studi per la Difesa (CEFLI), rivolgendosi a personale civile e militare con l’obiettivo di fornire strumenti tecnici avanzati per affrontare la complessità delle bonifiche e del ciclo dei rifiuti.

Il percorso didattico si avvale di una rete scientifica e operativa di ampio respiro, coinvolgendo il Commissario Unico per le bonifiche, l’Hub Tecnologico Ambientale di RemTech Expo e sei università italiane. Questa sinergia tra mondo accademico e tecnico-operativo mira a trasferire competenze concrete sulla rigenerazione territoriale in un’ottica di sostenibilità globale. L’integrazione di diverse istituzioni evidenzia la natura multidisciplinare della transizione ecologica, dove la sicurezza del territorio si intreccia con la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica.

L’appuntamento istituzionale vede la partecipazione di esponenti di primo piano del Governo e della ricerca. Dopo i saluti del Ministro della Difesa Guido Crosetto e del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il dibattito approfondirà le dinamiche della gestione ambientale attraverso gli interventi di Stefano Mannino (Presidente CEFLI), Alessandra Gallone (Presidente ISPRA) e dei Rettori degli atenei coinvolti. Le conclusioni sono affidate al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, con la moderazione del Generale Giuseppe Vadalà, Commissario Unico per le bonifiche. Il confronto sottolinea come la formazione di alto livello sia il presupposto necessario per trasformare i vincoli ambientali in opportunità di sviluppo per le comunità locali.

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