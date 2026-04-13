La nuova vita di Super Mario Bros. Wonder su Switch 2

(Adnkronos) – Il debutto di Super Mario Bros. Wonder sulla nuova console di Nintendo conferma la solidità della formula proposta originariamente nel 2023, elevandone la resa visiva. L’hardware di nuova generazione permette di valorizzare l’estetica vibrante e fantasiosa del titolo, garantendo prestazioni fluide che esaltano il design dei livelli e la precisione millimetrica richiesta dalle sezioni platform. L’esperienza principale rimane intatta nella sua struttura, puntando sulla rigiocabilità e sulla scoperta di segreti nascosti, ma beneficia di una pulizia grafica che rende i colori e le animazioni ancora più marcati rispetto alla versione originale.

Tra le novità contenutistiche di questa edizione spicca l’introduzione del Super Vaso di Fiori, un potenziamento inedito che trasforma i protagonisti e abilita capacità di movimento verticali simili a quelle di Yoshi. Il roster dei personaggi si amplia con l’ingresso di Rosalinda, affiancata dalla possibilità per un compagno di gioco di intervenire come Sfavillotto aiutante, una figura di supporto con meccaniche dedicate alla raccolta di monete e alla neutralizzazione dei nemici. Il sistema di personalizzazione viene ulteriormente approfondito dalle doppie spille, che consentono di equipaggiare due bonus di riserva simultaneamente, raddoppiando le opzioni strategiche a disposizione del giocatore durante l’esplorazione dei vari mondi.

Il cuore pulsante delle aggiunte risiede nel Parco Bellabel, un hub progettato per sfide cooperative e competitive accessibile sia in locale che online. Questa modalità permette a un massimo di dodici utenti di interagire simultaneamente in una piazza virtuale, partecipando a una serie di minigiochi che variano dalla creazione coordinata di piattaforme alla raccolta frenetica di monete mentre si cerca di sfuggire allo sguardo dei Boo. La complessità crescente delle prove offerte in quest’area garantisce una longevità elevata, distaccandosi dal ritmo della campagna classica per puntare tutto sulla rapidità dei riflessi e sull’interazione dinamica tra i partecipanti.

Per chi predilige l’approccio in solitaria, il campo di addestramento della brigata Toad introduce obiettivi specifici finalizzati all’ottenimento dell’acqua di Bellabel, una risorsa necessaria per sbloccare contenuti estetici, strumenti musicali e spille rare. L’integrazione più significativa all’interno della campagna è però rappresentata dai nuovi scontri con i Bowserotti. Queste battaglie, disseminate lungo il percorso principale, vedono i celebri antagonisti trasformarsi in forme impreviste, dando vita a boss fight strutturate su più fasi che richiedono un uso creativo delle nuove abilità per essere superate.

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