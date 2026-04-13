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Stragi ’92, Procura Caltanissetta chiede archiviazione filone inchiesta su mafia e appalti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Aprile 2026
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(Adnkronos) – La Procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca, come confermato all’Adnkronos da ambienti giudiziari, ha chiesto al gip del Tribunale l’archiviazione di uno dei filoni d’inchiesta sulle stragi di Capaci e Via D’Amelio, in cui furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. L’inchiesta, che è contro ignoti, riguardarebbe la parte sul dossier mafia e appalti. Proprio domani il Procuratore Salvatore De Luca proseguirà la sua audizione davanti alla Commissione nazionale antimafia.  

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