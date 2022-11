Roma: Gualtieri, la città avrà ospedale veterinario pubblico

Roma avrà il suo primo ospedale veterinario pubblico. La Giunta capitolina “ha avviato infatti il percorso che porterà alla completa riqualificazione e all’ampliamento del canile comunale di Muratella, e alla realizzazione di una struttura unica in Italia che consentirà l’accesso gratuito ai servizi di cura per gli animali”. Lo si legge in un post del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Un impegno importante che avevamo preso con la città e che oggi, con il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica, comincia a concretizzarsi. Il nuovo servizio – si legge anche nel post -, che occuperà spazi attualmente non utilizzati, prevederà tra le altre cose, un pronto soccorso attivo H24, una dotazione di strumenti all’avanguardia, laboratori di diagnostica e analisi, sala gessi, due sale operatorie, un locale per la degenza post-chirurgica e per la terapia intensiva. È prevista, inoltre, un’area da utilizzare in caso di necessario isolamento di cani con malattie trasmissibili. Grazie all’assessora Alfonsi – conclude Gualtieri – per l’impegno che ha portato alla realizzazione di questo progetto, frutto di un confronto e di un percorso condiviso con la rete delle associazioni di volontariato. Un importante tassello per la tutela del benessere dei nostri amici a quattro zampe”.

