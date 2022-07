Frosinone: decine di furti in abitazioni e in esercizi commerciali, sgominata banda

Smantellata un’organizzazione criminale che operava nella provincia di Frosinone, nel Lazio. Questa mattina i carabinieri hanno arrestato tre dei quattro membri che nel 2019 si sono resi responsabili di una decina di furti in abitazioni e in esercizi commerciali. Si trattava di tre persone, imparentate tra loro, residenti a Sant’Elia Fiume Rapido, a cui si è aggiunta una quarta che abitava nella stessa area geografica. Il primo furto è stato fatto nel gennaio di tre anni fa, ai danni di un market presente nell’area di servizio sulla Ssv Sora-Cassino nel tratto del Comune di Casalvieri, arrivando fino al furto in un’abitazione nel territorio di residenza, quando vennero arrestati in flagranza di reato con il recupero e la restituzione del bottino.

Le indagini portate avanti dai carabinieri, coordinate dalla procura di Cassino, hanno potuto accertare la natura associativa dell’organizzazione criminale. La condivisione degli scopi criminali, infatti, non era occasionale, bensì il risultato di un ben preciso progetto delinquenziali, i cui singoli episodi erano parte di un programma più ampio. Da qui l’emissione, da parte della procura, dell’ordine di esecuzione per la carcerazione dei tre delinquenti. Il quarto, era già detenuto. Alle prime ore del mattino, i militari di Sora si sono presentati a casa degli indiziati che, a seguito di un controllo, sono stati portati al comando di Sora dove sono state fatte tutte le operazioni necessarie per incarcerare i colpevoli.

