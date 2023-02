Serie A1F: Milano espugna Macerata e sale al secondo posto

Fisio fit

Serie A1F: la CBF Balducci HR Macerata non regge alla forza d’urto del Vero Volley Milano che passa al Banca Macerata Forum in tre set nell’anticipo della quinta giornata di ritorno di Serie A1 femminile. Dopo un inizio dominato dalle ragazze di Gaspari, c’è partita vera soltanto nel secondo set, quando le arancio-nere sembrano avviarsi al successo del parziale prima di subire la veemente rimonta delle lombarde guidate dalla neo entrata Begic, e nella seconda parte del terzo set con Fiesoli e compagne che provano a resistere ma non riescono nell’impresa di prolungare la gara e devono cedere alla voglia di tre punti del Vero Volley. MVP di giornata la regista Alessia Orro (anche 7 punti a segno per lei, con 3 muri e 2 ace), top scorer delle maceratesi Symone Abbott con 9 punti. A fare la differenza anche i 9 ace di Milano e i 10 muri messi a segno dalle lombarde, oltre che le prove di Davyskiba (10 con 2 muri e 2 ace) e Stevanovic (12 con 4 muri e 2 ace).

Le parole di Laura Dijkema: “Abbiamo iniziato molto male la gara, giocando con un po’ di paura. Nel secondo set peccato non aver concretizzato, perché non abbiamo sfruttato una buona possibilità a nostra disposizione. Nonostante le tante sconfitte dobbiamo continuare a restare positive, abbiamo bisogno di tornare prima possibile alla vittoria”.

Questo il commento di Edina Begic: “Abbiamo avuto un po’ di difficoltà nel muro-difesa, ma siamo state brave a mantenere alta la concentrazione contro una Macerata che ci ha dato filo da torcere. Abbiamo una squadra forte, di alto livello e spero che unite potremo raggiungere gli obiettivi che contano. Come mi sento dopo gli infortuni? Molto meglio. Del resto gli stop per problemi fisici fanno parte dello sport. Ho la sfortuna di provarli sulla pella ma ho la testa dura: ci ho riprovato grazie alla famiglia, agli amici e al Vero Volley che ha creduto nuovamente in me”.

SKY SPORT

Come l’anno scorso Sky Sport trasmetterà ai suoi abbonati un match per ogni giornata di Campionato. Per la 5^ giornata del girone di ritorno, l’appuntamento è per domenica 12 febbraio alle ore 19.30 su Sky Sport Arena (canale 204 del bouquet Sky) con la sfida Il Bisonte Firenze – Reale Mutua Fenera Chieri. Telecronaca affidata a Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano.

VOLLEYBALL WORLD TV

Tutte le gare del Campionato di Serie A1 – anche quelle trasmesse su Rai Sport e Sky Sport – sono disponibili in live streaming su VBTV con telecronaca in italiano. Due gli abbonamenti disponibili: annuale a 74,99 € e mensile a 7,99 €.

SERIE A1

5° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 11 febbraio ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Cbf Balducci Hr Macerata-Vero Volley Milano 0-3 (14-25, 23-25, 21-25)

Domenica 12 febbraio ore 17.00

Volley Bergamo 1991 – Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Mattei-Verrascina

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Cuneo Granda S.Bernardo Arbitri: Simbari- Piperata

E-Work Busto Arsizio – Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Florian-Canessa

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Trasportipesanti Casalmaggiore Arbitri: Turtù-Luciani

Domenica 12 febbraio ore 19.30 diretta Sky Sport

Il Bisonte Firenze – Reale Mutua Fenera Chieri Arbitri: Carcione- Cruccolini

Lunedì 13 febbraio ore 18.00

Savino Del Bene Scandicci – Wash4Green Pinerolo Arbitri: Saltalippi-Usai

IL TABELLINO

CBF BALDUCCI HR MACERATA – VERO VOLLEY MILANO 0-3 (14-25 23-25 21-25) – CBF BALDUCCI HR MACERATA: Fiesoli 7, Cosi 8, Okenwa 5, Chaussee 1, Aelbrecht 3, Dijkema 1, Fiori (L), Abbott 9, Malik 2, Molinaro, Ricci. Non entrate: Quarchioni, Poli, Napodano (L). All. Paniconi. VERO VOLLEY MILANO: Larson 8, Candi 6, Stysiak 9, Davyskiba 10, Stevanovic 12, Orro 7, Parrocchiale (L), Begic 5, Thompson 4. Non entrate: Rettke, Badini, Sylla, Negretti (L), Folie. All. Gaspari. ARBITRI: Mesiano, Bassan. NOTE – Spettatori: 445, Durata set: 20′, 27′, 29′; Tot: 76′. MVP: Orro.

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 46 (16 – 1); Vero Volley Milano 42 (14 – 4); Savino Del Bene Scandicci 42 (13 – 4); Igor Gorgonzola Novara 38 (14 – 3); Reale Mutua Fenera Chieri 36 (12 – 5); Trasportipesanti Casalmaggiore 28 (9 – 8); Volley Bergamo 1991 25 (8 – 9); E-Work Busto Arsizio 22 (7 – 10); Il Bisonte Firenze 21 (7 – 10); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 20 (7 – 10); Cuneo Granda S.Bernardo 17 (6 – 11); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 9 (3 – 14); Wash4green Pinerolo 7 (2 – 15); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 16).

