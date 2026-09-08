Crosetto “La Resistenza dev’essere un patrimonio comune”

ROMA (ITALPRESS) – “La Resistenza dev’essere ricordata per quello che rappresenta nella sua totalità, una parte fondamentale della storia della nostra libertà, della nostra Repubblica, della nostra essenza. Non deve diventare, non può essere mai un motivo di divisione. Può e deve essere un patrimonio comune, perchè la libertà non è di una parte”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo intervento in occasione dell’83° anniversario della difesa di Roma presso Porta San Paolo. “La libertà appartiene a tutti. E’ giusto ricordare, è giusto discutere, è giusto trasmettere alle nuove generazioni la coscienza di ciò che è accaduto. Nel modo più alto di celebrare quegli eventi e fare in modo che la memoria ci avvicini, anzichè allontanarci nei momenti di difficoltà. Questo – ha aggiunto – è lo spirito che vedo a Porta San Paolo, cittadini e militari che davanti al pericolo che riguarda tutti, mettono da parte ciò che li divide e si uniscono per il Paese, per la patria, per la libertà. E’ uno spirito di cui oggi più che mai abbiamo tutti bisogno”.

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