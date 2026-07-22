Iran avverte gli Usa: “Trump vuole bombardare nostre infrastrutture? Occhio per occhio”

(Adnkronos) – “La dottrina di difesa dell’Iran è chiara: occhio per occhio”. Dopo la nuova minaccia di Trump, Teheran risponde lanciando l’ennesimo avvertimento agli Usa e al presidente americano, che farà bombardare “un ponte o una centrale elettrica” del Paese per ogni nuovo attacco della Repubblica islamica contro una nave nello Stretto di Hormuz.

La minaccia del tycoon arriva dopo quella lanciata nei giorni scorsi, all’indomani della morte dei quattro militari statunitensi in Giordania, uccisi da un raid iraniano: “Ogni volta che Teheran ucciderà un soldato americano – la promessa di Trump -, pagherà per quella morte molte volte tanto”.

Se gli Usa attaccheranno, l’Iran risponderà colpendo infrastrutture e impianti energetici nella regione, ha dichiarato una fonte militare iraniana, citata dall’agenzia Tasnim, in risposta alla minaccia del presidente americano.

“La Repubblica islamica ha una volontà ferrea nell’esercitare la propria sovranità sullo Stretto di Hormuz e non permetterà in alcun modo che questo passaggio torni a essere uno strumento di minaccia contro l’Iran”, ha detto ancora la fonte.

“Se gli americani colpiranno un ponte o una centrale elettrica in Iran, la risposta iraniana prenderà di mira infrastrutture e ponti nella regione, compresi impianti energetici nei quali gli Stati Uniti hanno interessi”, ha poi aggiunto, sotttolineando che gli Stati Uniti “negli ultimi 10 giorni dovrebbero aver compreso pienamente che l’Iran può colpire qualsiasi obiettivo decida di colpire”, definendo una possibile iniziativa di Trump “un azzardo destinato a trasformarsi ancora una volta in una sconfitta politica”.

“La nostra dottrina di difesa è chiara: occhio per occhio”, ha rilanciato poi il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, sottolineando che “qualsiasi aggressione contro l’Iran, incluso contro le infrastrutture del Paese, provocherà risposte di potenza e decisive”.

“Un ponte o una centrale elettrica” bombardate in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica islamica contro le navi a Hormuz, il piano annunciato nella giornata di ieri dal presidente americano Donald Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. “Da questo momento in poi, ogni volta che la Repubblica islamica dell’Iran sparerà contro una nave nello Stretto di Hormuz, che sia con un missile, un razzo, un drone o qualsiasi altro dispositivo o arma, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica, comprese quelle situate vicino o all’interno della capitale Teheran”, ha scritto Trump.

La guerra tra Iran e Stati Uniti travolgerà l’intera regione, se non si metterà fine al conflitto, ha intanto avvertito il capo negoziatore iraniano e presidente del parlamento di Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, avvertendo che o l’intera regione sarà libera dalla guerra, oppure tutti i Paesi saranno coinvolti nel conflitto tra Teheran e Washington.

“In una regione in cui non vendiamo petrolio, nessuno lo venderà. Se la nostra sicurezza non è garantita, nessuna infrastruttura sarà al sicuro, e la sicurezza di Hormuz dipende dall’assenza di forze americane”, le parole di Ghalibaf in un post su X. Il negoziatore ha inoltre aggiunto che lo Stretto “non tornerà alle condizioni prebelliche”.

Dal canto suo, il tycoon ha ribadito che “stiamo colpendo l’Iran molto duramente. Gli iraniani stanno morendo dalla voglia di fare un accordo, ma non sono pronti. Ogni volta che fanno un accordo, lo vogliono cambiare. Non sono pronti -, la promessa del presidente Usa in un comizio in Georgia – ma lo saranno presto”.

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