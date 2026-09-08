La Maxima Roma si presenta, con Totti per riportare in alto il basket della Capitale

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Riportare Roma al centro della pallacanestro italiana ed europea, dando vita a un progetto capace di andare oltre il semplice risultato sportivo. È questa la sfida della Maxima Roma, presentata in una terrazza affacciata su Piazza Venezia in vista della stagione 2026/27. La squadra sarà impegnata in Serie A e in EuroCup, con l’obiettivo di costruire una realtà ambiziosa e sempre più vicina alla città. A guidare il progetto è il presidente Paul Matiasic, affiancato da una figura che a Roma non ha certo bisogno di presentazioni: Francesco Totti. L’ex capitano giallorosso entra infatti nella società come advisor della proprietà, con un ruolo legato allo sviluppo della fan base e alle attività di responsabilità sociale.

La presenza di Totti ha naturalmente attirato gran parte dell’attenzione durante l’evento. Il suo ingresso rappresenta infatti un ponte tra il mondo del calcio e quello del basket e, soprattutto, un modo per coinvolgere un pubblico ancora più ampio. “Avevo voglia di nuovi stimoli”, ha spiegato Totti, pronto a mettersi alla prova in questa nuova esperienza. “Questo progetto mi ha da subito intrigato, ho una responsabilità molto pesante. Anche se non è calcio svolgerò questo ruolo con la massima trasparenza e determinazione. Sarò a disposizione a 360 gradi e cercheremo di portare la Maxima Roma il più in alto possibile, sono troppi anni che il basket è stato accantonato. Ho la fortuna di conoscere questo ambiente e darò una mano alla presidenza”.

La scelta della location ha reso la presentazione ancora più suggestiva. Da una terrazza nel cuore della Capitale, con Piazza Venezia sullo sfondo, la Maxima Roma ha voluto presentare un progetto che punta a coinvolgere l’intera città. “Non è stato facile creare questa squadra, è stato un processo lungo ma ora abbiamo fame di salire -ha affermato Matiasic-. La scelta di Totti? Avrà un grande ruolo, non solo simbolico. Abbiamo fatto questa scelta perché lui ha gli occhi e il cuore di Roma dentro, sarà il mio consigliere e avrà il compito di creare una base di tifosi. Non sarà solo un ambasciatore insomma”. Un ruolo che Totti ha rifiutato nella Roma dei Friedkin.

Intervenuto in conferenza stampa anche Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale: “In questi cinque anni Roma ha riconquistato una centralità importante nel mondo dello sport. Il calcio è sempre stato un punto di riferimento, ma il basket è una delle discipline più praticate da bambine e bambini. Fino a oggi Roma non poteva contare su una squadra nella massima serie, mentre adesso ne avrà addirittura due”.

La guida tecnica della Maxima Roma è stata affidata a Matteo Cotelli, reduce da un’ottima stagione alla Germani Brescia, la cui licenza sportiva è stata acquistata dai capitolini. Il coach sarà affiancato dagli assistenti Alberti e Lotesoriere. Lo staff comprende inoltre Ike Udanoh, responsabile del player development, Roberto Iezzi, director of performance, e il preparatore atletico Francesco Ruffolo. La preparazione entrerà nel vivo il 12 e 13 settembre con il torneo “City of Cagliari”, al quale parteciperanno anche Hapoel Tel Aviv, Asvel e Bayern Monaco. Gli ultimi test prima dell’inizio della stagione saranno l’amichevole del 16 settembre sul campo della Virtus Bologna e quella del 19 settembre a Varese. L’esordio ufficiale è fissato per domenica 27 settembre al PalaEur contro Napoli, nella prima giornata di Serie A. Tre giorni più tardi, il 30 settembre, la Maxima Roma debutterà anche in EuroCup, ancora davanti al proprio pubblico, contro i rumeni del Cluj.

Ora quindi la parola passa al parquet, l’ambizione è quella di riportare Roma dove merita di essere anche nel basket e di creare una squadra in cui i tifosi possano riconoscersi. Con Totti al suo fianco, Maxima Roma ha già trovato un volto capace di rappresentare la città. Dovrà essere il campo a raccontare il resto della storia.

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