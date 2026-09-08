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Accordo di partnership fra l’agenzia slovena STA e l’Italpress

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Settembre 2026
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LUBIANA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – L’agenzia di stampa Italpress potenzia e rafforza la sua presenza all’estero, e più specificamente nell’Europa Centrale, siglando un accordo di partnership con l’agenzia di stampa slovena STA – Slovenian Press Agency.
L’accordo è stato formalizzato oggi a Lubiana, presso l’Headquarter dell’agenzia slovena, dal General Manager della STA Mojca Prelesnik e dal Direttore dell’Agenzia Italpress Gaspare Borsellino, alla presenza dell’Ambasciatore italiano a Lubiana, Giuseppe Cavagna.
“Oggi – afferma il Direttore Borsellino – abbiamo fissato un altro importante tassello nel suo piano dell’espansione internazionale. Abbiamo appena firmato l’accordo con l’agenzia di stampa STA, la principale agenzia di stampa slovena, alla presenza dell’ambasciatore italiano a Lubiana Giuseppe Cavagna, che ringrazio per la sua presenza. Questo accordo rientra in un processo di crescita e di internazionalizzazione che l’agenzia di stampa Italpress sta portando avanti in questi anni. La Slovenia è sicuramente un Paese per noi molto importante, un Paese confinante con il quale ci legano tanti rapporti sia di amicizia che di rapporti commerciali e l’accordo con l’agenzia STA sicuramente rientra in questo processo di crescita che Italpress sta portando avanti e che continuerà a portare avanti nei prossimi mesi e nei prossimi anni”.
“Sono lieto – aggiunge l’Ambasciatore Cavagna- che siate qua e sono lieto di questo accordo con la STA, che è la principale agenzia di stampa slovena. Anche in questo settore si pongono ulteriori piccoli mattoni per la costruzione di questo edificio che poi è una casa comune che rientra nella più grande casa comune europea. Italia e Slovenia sono alleati in questa costruzione europea e tutto ciò che contribuisce ad avvicinare sempre più i due Paesi in ogni settore è benvenuto. L’accordo di oggi – conclude Giuseppe Cavagna – va in questa direzione ed è quindi benvenuto”.
All’incontro ha partecipato anche il direttore marketing della STA Peter Penko.

LA FOTOGALLERY

– Foto Italpress –

(ITALPRESS).

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