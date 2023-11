Conclusa ieri la terza edizione di WAVE – Smart Mobility Event

(Adnkronos) –

WAVE – Smart Mobility è giunto con successo alla sua terza edizione presentandosi al pubblico e agli addetti ai alvori come il primo progetto di comunicazione integrata dedicato alla mobilità in tutte le sue forme, per conoscere le sfide e costruire insieme le soluzioni e i percorsi di innovazione e sostenibilità che stanno rivoluzionando le abitudini, l’economia e l’industria della mobilità. L’evento è stato patrocinato da Commissione Europea – Rappresentanza italiana, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del Turismo, Comune di Roma – Assessorato alla Mobilità.

Durante l'evento manager, istituzioni, , rappresentanti di enti e associazioni si sono confrontati nell’ambito delle verticali legate alla mobilità italiana, analisi della domanda e nuovi percorsi sostenibili; evoluzione delle aree urbane e nuove forme di mobilità; una roadmap per la decarbonizzazione del trasporto aereo; economia del mare, rotte sostenibili, infrastrutture e intermodalità. “

WAVE è un progetto di comunicazione corporate nel settore della mobilità. Si tratta di una piattaforma omnicanale e multi-stakeholder che comprende una rivista trimestrale, una costante comunicazione digitale sui canali social, delle tavole rotonde di presentazione delle riviste e un evento annuale, quest’anno giunto alla terza edizione. Si tratta di un progetto ampio dedicato alla mobilità del futuro che coinvolge il mondo dell’automotive, dell’energia, delle infrastrutture e dei trasporti, promosso da CORE, società specializzata nell’attività di relazioni pubbliche ed istituzionali” ha spiegato il CEO di CORE Pierangelo Fabiano.

All'evento hanno partecipato ospiti di rilievo come Mario Alovisi di Trenitalia – Ivan Bassato di Eroporti di Roma – Pasquale Ciacciarelli Assessore all’Urbanistica, politiche abitative, case popolari, politiche del mare Regione Lazio – Alessandro Felici di RideMovi – Marco Garbero di Axpo Energy Solutions e Marco Santucci di Jaguar e Stefano Genovese di Unipol.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

