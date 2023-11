eActros: la gestione intelligente della batteria in inverno

(Adnkronos) – Temperature inferiori allo zero e strade innevate o ghiacciate sono la paura di chi guida veicoli elettrici, figuriamoci quando questi sono dei truck elettrici da quale tonnellata. I test condotti da Mercedes-Benz Trucks a Rovaniemi, in Finlandia, all’inizio del 2023 hanno nuovamente confermato che eActros mantiene la sua piena operatività anche in condizioni invernali intense. Qualche esempio pratico di funzionamento, quando la temperatura della batteria si abbassa a causa delle basse temperature esterne, la resistenza interna della batteria aumenta. Questo è utile soprattutto quando necessita precondizionare la batteria presso la stazione di ricarica. Con questa tecnologia la batteria viene riscaldata, e questo riduce la resistenza interna e consente un consumo di energia ottimale. Nei casi limite ad esempio quando all'esterno ci sono -19 gradi, il sistema di batterie ad alto voltaggio entra in modalità di autoprotezione per preservare la durata delle celle. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

