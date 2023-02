ALPINE ANNUNCIA CHE ZINEDINE ZIDANE SARÀ L’AMBASCIATORE DEI SUOI PROGRAMMI PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Fisio fit

Alpine e Zinedine Zidane uniscono le forze per promuovere le pari opportunità nello sport e nel settore automotive con la diversità come pietra miliare della performance. Con il prestigio e l’esperienza condivisa di Zinedine Zidane, Alpine intende ispirare le giovani generazioni di talenti trasmettendo il messaggio che tutti, indipendentemente da genere, origine e background, hanno i mezzi per avere successo a livello professionale, e diventare campioni.

Nel corso dell’evento Alpine per il lancio ufficiale della Formula 1 a Londra con la presentazione dell’A523 e degli ultimi sviluppi del programma Rac(H)er per l’inclusione, Alpine ha annunciato che Zinedine Zidane diventerà Ambasciatore della Marca e sponsor dei programmi che promuovono le pari opportunità, Rac(H)er e il Concours Excellence Mécanique.

La storia di Zinedine Zidane come icona del calcio internazionale, prima come giocatore e ora come allenatore, è un fulgido esempio per tutti coloro che beneficiano dei programmi sulle pari opportunità, affermando un grande principio: senza la diversità, sia lo sport che la società sarebbero private di talenti fondamentali per le performance e il successo.

Il campione mondiale francese, che è peraltro appassionato di motorsport, avrà anche l’opportunità, sia in veste di utente che di Ambasciatore, di contribuire alla riflessione sulla transizione verso il futuro del settore automotive e lo sviluppo dei modelli Alpine di domani.

Laurent Rossi, CEO di Alpine: Zinedine Zidane non è solo un grande campione e una leggenda dello sport, ma anche un uomo impegnato che ha deciso di sfruttare la sua notorietà mondiale per ispirare i giovani e promuovere il cambiamento per creare pari opportunità. È un esempio di ciò che noi come azienda dovremmo rappresentare: una mentalità tenace, un talento naturale e un sostenitore della promozione dell’inclusione di tutti, pur mantenendo la meritocrazia e spingendo chi lo circonda a battersi per l’eccellenza. È con grande orgoglio che Zinedine Zidane si unisce ad Alpine per fare la differenza.

Zinedine Zidane: È come sempre una storia di incontri. Mi è piaciuta la visione e l’approccio concreto dei team Alpine, soprattutto nella realizzazione dei programmi che promuovono le pari opportunità, in particolare perché ho un affetto speciale per Alpine come francese e fan della Formula 1. Penso sia importante dire ai bambini che, da qualsiasi parte provengano, un giorno potranno diventare i campioni del futuro, indipendentemente dalle scelte di vita che faranno, e che dovrebbero sempre credere nei loro sogni… Questo progetto di Alpine nasce per rendere possibile tutto questo. Per i cambiamenti ci vuole tempo, quindi se posso contribuire ad accelerare il processo, è per me motivo di grande soddisfazione.