Bracciano: rimuove manifesto con croce celtica, picchiata donna, la solidarietà del Sindaco

Lo scorso 15 febbraio una donna è stata aggredita da un gruppo di cinque persone a Bracciano, Comune in provincia di Roma, mentre stava rimuovendo da un autobus un manifesto raffigurante una croce celtica, simbolo nazifascista. “Esprimo tutta la mia solidarietà e quella dell’intera Amministrazione comunale di Bracciano alla cittadina che il 15 febbraio in pieno giorno ha subito una aggressione da parte di cinque persone ancora non identificate mentre stava rimuovendo dalla pensilina dell’autobus de ‘La Rinascente’ un manifesto abusivo con dei chiari richiami a simboli nazifascisti”, ha scritto su Facebook il sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi.

“Faccio appello a tutte le forze democratiche e ai cittadini e alle cittadine del territorio affinché si schierino apertamente contro ogni tipo violenza – ha aggiunto -. Non possiamo permettere che episodi come questi si possano ripetere, alzando la tensione e il clima all’interno della nostra comunità. Siamo ovviamente a disposizione delle forze dell’ordine per l’identificazione degli aggressori ai quali non può essere permesso questo tipo di azioni senza che la comunità reagisca con fermezza”.

