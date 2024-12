Kate Middleton, arriva la confessione raggelante poco prima di Natale: “Non avrei dovuto farlo”

La Principessa del Galles Kate Middleton ha fatto una confessione inaspettata a pochi giorni dal Natale. Ecco sa ha rivelato.

Kate Middleton si sta preparando ad affrontre un Natale molto importante per lei. Si tratta infatti del primo Natale che trascorrerà dopo l’annuncio del cancro avvenuto lo scorso marzo e la fine delle terapie per debellarlo, terminate a fine estate. Per la bella Principessa del Galles si tratta senza dubbio di un’iccasione per festeggiare la vita e l’amore per la sua famiglia, che le è sempre rimasta accanto negli ultimi mesi particolarmente difficili.

La terribile malattia ha messo a dura prova Kate, che comunque ha affrontato le difffiicoltà a testa alta, senza far pesare la situazione ai suoi tre figli. Pare però che ora la Principessa si senta per certi versi molto diversa dalla persona che era prima della scoperta del cancro, come ha rivelato nei giorni scorsi un informatore con cui si sarebbe confidata. Forse più consapevole, ma anche più grata alla vita per ciò che le ha donato.

Eppure nelle ultime ore è spuntata fuori una confessione di Kate del tutto inedita, che svela un dettaglio mai rivelato prima sul suo passato. Ecco cosa è successo secondo quanto riportato dal tabloid inglese Mirror, sempre aggiornato sulle ultime notizie legate ai Royals.

Kate Middleton e il suo grande rimpianto: la rivelazione inaspettata

Stando a quanto rivelato dal Mirror britannico, Kate avrebbe un grosso rimpianto legato a uno degli abiti scelti in passato per una passeggiata invernale con il marito William, George e Charlotte. Si legge sul Mirror: “Si scopre che Kate si è davvero pentita della scelta dell’outfit per il giorno, e ha persino detto che “non avrebbe dovuto indossarlo”. Una frase che, secondo il tabloid, la Principessa avrebbe detto a una fan, accorsa per vederla, Rachel Anvil.

Il motivo? Pare che il cappotto grigio molto elegante scelto per l’occasione fosse decisamente troppo caldo per quella giornata insolitamente tiepida. Si trattava di uno stupendo cappotto grigio firmato Catherine Walker, che Kate aveva abbinato a un cappello verde bottiglia e a dei tacchi scuri.

“Kate stava parlando con mia figlia di vestiti e di come si sentisse troppo caldo, ha detto ‘Non avrei dovuto proprio indossare questo’. Io ero lì a parlare con Charlotte di bambole e mia figlia stava parlando di moda con Kate. Non era finta, era una discussione autentica, è durata circa un minuto ma era su misura per mia figlia, era come parlare con un’amica”, ha rivelato Anvil. Insomma, ancora una volta Kate si è dimostrata molto umile e con i piedi per terra, caratteristiche apprezzatissime dai fan sparsi in tutto il mondo.