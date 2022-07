157 vittime, 142.967 nuovi casi, il Covid non allenta la presa

L’Italia registra 142.967 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 550.706 tamponi eseguiti. Le vittime odierne sono 157, mai così tante da fine aprile.

Un numero simile di contagiati in un giorno non si raggiungeva dal 28 gennaio. Il tasso di positività sale al 26% (+5,9%). I dimessi e i guariti sono invece 97.438. In rialzo sia le terapie intensive (+15) sia le ospedalizzazioni (+270).

Sono 375 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 15 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 58. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.724, 270 in più. Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.350.481, rispetto a lunedì 46.463 in più. In totale sono 19.667.320 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.390.

