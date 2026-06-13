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Caso Garlasco, Tribunale di Sorveglianza concede affidamento in prova a Stasi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.  

L’ordinanza è stata depositata questa mattina. La Procura generale, nell’udienza di ieri, aveva espresso parere positivo per la buona condotta e le relazioni sul detenuto di Bollate. L’affidamento in prova è l’ultimo passo prima della libertà per Stasi che ha trascorso oltre dieci anni dietro le sbarre per il delitto di Garlasco. Si attende ancora che la difesa depositi la richiesta di revisione.  

“Stasi ha diritto, come ogni condannato, alla possibilità di beneficiare della misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali avendo un residuo pena inferiore ai quattro anni. Questo non lo rende ancora un uomo libero e la condanna resta, sia formalmente che sostanzialmente. A noi interessa che le sentenze abbiano accertato la verità sull’omicidio di Chiara, quanto al percorso rieducativo è appunto il Tribunale di Sorveglianza a doverlo stabilire”, il commento di ieri degli avvocati della famiglia Poggi, i legali Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, in merito all’udienza. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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