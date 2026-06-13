“Volare 2026”, all’Acquario Romano sfida tra campioni del mondo e stelle della tv

La Capitale si prepara a diventare il centro di gravità della danza sportiva internazionale. Nella splendida e suggestiva cornice dell’Acquario Romano, prende il via “Volare 2026”, l’esclusiva competizione e Gala di ballo ideata e organizzata da Stefano Oradei. Un appuntamento unico che unisce la rigidità tecnica dei massimi campioni mondiali al fascino glamour dello spettacolo e della televisione italiana.

L’evento si articolerà in due grandi momenti: la serrata competizione tecnica durante la giornata e l’esclusivo Gala serale, dove lo sport lascerà spazio a una cena spettacolo con un parterre di primissimo piano.

I MITI DELLA DANZA MONDIALE E L’ASSE INTERNAZIONALE

Per gli atleti in gara e i puristi della disciplina, “Volare 2026” rappresenta un palcoscenico di valore assoluto, grazie a una giuria composta da autentiche leggende viventi del Ballroom. Tra i nomi di punta spicca il plurititolato Campione del Mondo Professionisti Mirko Gozzoli, punto di riferimento mondiale per le danze Standard.

L’edizione di quest’anno vede una fortissima trazione internazionale, in particolare dall’Est Europa e dall’Asia, testimoniata dalla presenza di David Yin, figura centrale della scena coreutica cinese. A completare il cast tecnico di livello globale figurano i maestri Fabio D’Angelo & Adelmo Mandia dal Regno Unito – culla storica del Ballroom –, la ballerina professionista Yulia Musikhina (da Hong Kong), il coreografo polacco Wiktor Ziskza, l’emiratino Vladimir Sharapov e l’italiana Simona Fancello.

I RE DELLA TV, DEI TALENT E IL PARTERRE GLAMOUR

A congiungere il mondo della competizione pura con quello del grande pubblico ci saranno i volti più amati del sabato sera televisivo italiano. Pronti a portare la loro esperienza e ironia a bordo pista figurano colonne storiche di Ballando con le Stelle e Amici di Maria De Filippi, come Raimondo Todaro e Sara Di Vaira (oggi impegnata anche come “tribuno del popolo” nello show di Milly Carlucci).

Il red carpet dell’Acquario Romano brillerà inoltre grazie a stelle dello spettacolo, del giornalismo e del costume italiano, perfette per raccontare il lato “pop e glamour” della manifestazione: dalla conduttrice radiotelevisiva ed ex Miss Italia Manila Nazzaro, alle icone degli storici varietà e grandi show italiani Matilde Brandi e Milena Miconi. Presenti anche la giornalista e conduttrice RAI Monica Setta, la giovane ballerina ed ex naufraga Greta Zuccarello e il talentuoso astro nascente del cinema italiano Samuele Carrino.

COPERTURA MEDIA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

L’evento beneficerà di una copertura mediatica di altissimo livello. In prima linea ci saranno Sportitalia e Lighthouse Radio che seguiranno la manifestazione con interviste esclusive nel backstage e approfondimenti tecnici con i protagonisti internazionali, offrendo agli ascoltatori un punto di vista privilegiato e un taglio editoriale autorevole.

Info su www.volaredance.it.