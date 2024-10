Astrotarocchi 9 ottobre 2024

🟠🟠Astrotarocchi 🟠🟠

09 Ottobre 2024 di Cristina Olmi



♈️ Ariete alcune notizie sono un po’ ferme e questo un po’ di confusione la mette, ma ci sono scelte che potete fare e saranno buone per voi, occhio a persone che osservano di nascosto, non sono persone sincere

♉️ Toro arriva all’improvviso una tempesta, per chi non e’ impegnato potrebbe essere amore, per gli altri qualcosa di positivo che capovolge un po’ le abitudini dei tori che tanto le amano, ma non guasta ogni tanto cambiare, la giornata e’ buona

♊️ Gemelli Un momento di confusione c’e’ ma si fa chiarezza e si mette a posto una situazione che appare dura, ma in realta’ andra’ meglio del previsto, la giornata scorre liscia

♋️ Cancro la sofferenza insegna qualcosa e voi l’avete capita, e’ una prova dura quella che avete sopportato ma tranquilli che finira’ e con una bella riuscita per voi, abbiate fede niente resta per sempre allo stesso modo, la giornata e’ tranquilla

♌️ Leone arrivano soldi inattesi che faranno comodo, varie cose che al momento non sapete bene come sistemare, in automatico si mettono in ordine, e chiaramente le prossime giornate prenderanno una piega decisamente migliore

♍️ Vergine arrivano notizie all’improvviso che danno luce a una vicenda che chiara non era, e arrivano anche notizie di una questione che avete in sospeso e che si e’ risolta un ottima serie di notizie renderanno sicuramente la vostra giornata ottima

♎️Bilancia necessita’ aguzza l’ingegno, per qualcosa a cui non si trova soluzione arriva una chiave che sblocca questa porta cosi ostica per voi, e vi porta alla realizzazione, in un secondo la vita cambia come dalla notte al giorno e la giornata e’ tranquillla

♏️Scorpione c’e’ un nuovo ciclo, pronto per voi ad iniziare, sara’ qualcosa di significativo, potrebbe essere un nuovo lavoro, nuove situazioni economiche, un nuovo amore, insomma qualcosa di nuovo si sta facendo avanti, la giornata e’ buona

♐️Sagittario a volte un atteggiamento sbagliato nei confronti di qualcuno puo’ creare stalli e blocchi che si possono evitare, in questa giornata meglio evitare gli scontri, la giornata e’ tesa

♑️Capricorno qualcosa si riesce a sistemare ma dovrete mettere in campo la saggezza e un pizzico d’astuzia per riuscire a sistemare e ce la farete, potrebbe essere una questione burocratica, la giornata e’ buona

♒️Acquario una situazione nella quale voi cominciate a stare stretti, all’improvviso arriva una soluzione che sara’ un po’ fantasiosa ma che comunque risolvera’, la giornata e’ buona

♓️Pesci arriva un successo inaspettato, e questo vi dara’ una bella motivazione per andare avanti e vincere altre battaglie, la giornata e’ buona



Buon Mercoledi a tutti

⭐Per info letture personalizzate, annualita’, mensili di cartomanzia, lettura fondi caffe’, lettura sibille, rune , abbonamenti settimanali

☎️+39 347 57 49 499 ⭐