Riccardo Guarnieri, nuova vita dopo Uomini e Donne: cosa fa oggi e chi è la fidanzata

Com’è cambiata la vita di Riccardo Guarnieri dopo la lunga esperienza a “Uomini e donne”? Oggi ha dato un taglio drastico con il passato.

I fedelissimi di “Uomini e donne” ricordano certamente Riccardo Guarnieri, a lungo protagonista del “trono over” di “Uomini e donne” e di una storia davvero tormentata con Ida Platano. I due si sono lasciati ormai da tempo, con accuse pesanti soprattutto da parte della donna, poi finita sul trono, anche se c’è chi ha sempre sostenuto che lei non lo avesse mai del tutto dimenticato.

Lui ha poi lasciato il programma apparentemente senza troppi rimpianti, anche se c’è chi sperava che lui potesse tornare nel periodo in cui la sua storica ex era seduta sull’ambita poltrona rossa, cosa ch non è però mai avvenuta. Gli appassionati del dating show condotto da Maria De Filippi vorrebbero certamente sapere come lui stia ora, certamente oggi ha dato una svolta drastica rispetto al passato, la Tv sembra essere davvero lontana.

Cosa fa Riccardo Guarnieri dopo l’addio a “Uomini e donne”

A differenza di altri personaggi che abbiamo visto in Tv Riccardo Guarnieri non è troppo ossessionato dai social, per questo non è così semplice capire come stia procedendo la sua vita dopo l’addio a “Uomini e donne”. Le indiscrezioni a riguardo però non mancano, per questo la curiosità dei curiosi può essere facilmente soddisfatta.

E’ addirittura dal maggio 2023 che non lo vediamo nello studio del programma condotto da Maria De Filippi, ma per un motivo più che plausibile: lui si era infatti innamorato di Gabriella, anche lei pugliese e poco amante delle luci dei riflettori. Entrambi avevano scelto di vivere il loro rapporto in modo riservato, senza dare troppo adito ai pettegolezzi, smentendo quindi chi pensava che lui potesse essere ancora interessato a Ida Platano.

Recentemente, però, questo legame sarebbe finito, come rivelato da ‘Lollo Magazine’. E’ bene però mettersi il cuore in pace se si pensa che questa possa essere l’occasione per un suo ritorno nel dating show, il suo periodo da single infatti sarebbe durato davvero poco. Al suo fianco ci sarebbe infatti un’altra donna che gli sta facendo battere il cuore, di nome Cristina, anche lei per niente interessata al mondo dello spettacolo.

Riccardo Guarnieri avrebbe però rivoluzionato la sua quotidianità anche in ambito lavorativo. Nel periodo in cui lui era in onda su Canale 5 aveva parlato in più occasioni dei suoi problemi lavorativi (era in cassa integrazione), oggetto di critiche da parte della stessa Ida, che non sembrava comprendere quanto questo potesse rendere difficile per lui muoversi spesso per vedersi, oggi però lui avrebbe dato addio anche a quella fase.

Secondo il sito ‘Isa e Chia’, lui ora farebbe il cameriere o il sommelier in un ristorante di lusso in Puglia, attività che gli permette di stare a contatto con il pubblico e che sembra piacergli non poco. Insomma. la televisione farebbe davvero parte del passato, ma lui non sembra avere alcun rimpianto.