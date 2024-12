Come sta Ida Platano dopo l’addio a Uomini e donne? Lei svela tutto

Come sta Ida Platano dopo l’addio a Uomini e Donne? L’ex tronista rassicura i fan e svela tutto sui social.

Ida Platano non fa più parte di Uomini e Donne. Dopo essere stata una protagonista indiscussa del trono over, Ida si è messa in gioco accettando di diventare tronista di Uomini e donne. Durante l’avventura da tronista, tuttavia, Ida non è stata particolarmente fortunata. La Platano, infatti, era rimasta affascinata da Mario Cusitore con cui, però, il rapporto è finito dopo una serie di segnalazioni che hanno spinto ida prima ad eliminare Mario e poi a lasciare la trasmissione di Maria De Filippi senza scegliere.

Dopo un’estate trascorsa con il figlio e gli amici, ida è poi tornata in trasmissione all’inizio dell’attuale stagione del dating show di canale 5. Nonostante l’offerta di tornare a cercare l’amore in trasmissione, Ida ha preferito declinare l’offerta e tornare a casa. Nella vita quotidiana, la Platano ha così trovato l’amore, come sta sta ora l’ex tronista?