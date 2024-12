Mario Cusitore lascia Uomini e Donne, arriva il messaggio di Ida Platano: “A tutto…”

Mario Cusitore ha deciso di andare via da Uomini e Donne e a quanto pare la frecciata di Ida Platano non è tardata ad arrivare.

Mario Cusitore aveva deciso di tornare a Uomini e Donne e diventare un cavaliere del trono over per rimettersi in gioco dopo l’epilogo del corteggiamento a Ida Platano. Ma le cose non sono andate come ci si aspettava, dopo aver legato con alcune dame e aver successivamente troncato, ha deciso di lasciare – a sorpresa – il programma di Maria De Filippi. Le parole di Ida Platano sembrano essere una chiara frecciatina al suo ex corteggiatore.

Se Maria De Filippi, dopo che Cusitore ha lasciato lo studio, ha detto: “Ce ne faremo una ragione”, anche Ida Platano è stata piuttosto chiara e diretta.

Le parole di Ida Platano dopo l’addio di Mario Cusitore a Uomini e Donne

Mario Cusitore ha deciso di andare via dopo che il tronista Alessio ha lasciato il programma in seguito ad alcune segnalazioni che riguardavano lui ma anche il cavaliere. E’ venuto fuori, infatti, che tronista e cavaliere avrebbero preso parte ad alcune serate assieme ed entrambi sono andati via.

Sebbene di Mario non fossero venute fuori segnalazioni eclatanti – per molti sarebbe stata solo questione di tempo – il cavaliere ha deciso di andare comunque via. E proprio mentre andava in onda la puntata di Uomini e Donne in cui si vede il cavaliere salutare Maria De Filippi, Ida Platano ha condiviso in una storia su Instragram, l’immagine di una donna anziana soddisfatta e il messaggio: “A tutto c’è tempo“.

Una coincidenza di tempi quanto mai sospetta, per questo in tanti hanno pensato che possa riferirsi all’addio di Mario e al fatto che con il tempo “tutti i nodi verrebbero al pettine”, come se fosse stata solo questione di tempo perché arrivassero nuove segnalazioni sul suo ex corteggiatore. Va ricordato, infatti, che proprio a causa delle innumerevoli segnalazioni che avrebbero di fatto smascherato un comportamento poco corretto di Mario nei confronti di Ida, lei decise di mandarlo via e successivamente lasciare il trono.

La storia, seppur in modo diverso, pare essersi ripetuta e l’ex tronista con questa frase così chiara e palese potrebbe essersi voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe. Lei ha ormai voltato pagina e sta frequentando una persona, ma potrebbe non aver resistito a commentare l’addio di Mario a Uomini e Donne.