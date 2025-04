Bonus Bollette 200 Euro: ecco come ottenerlo e chi può beneficiarne

Bonus bollette da 200 euro: ecco com’è possibile ottenerlo e come beneficiarne, tutte le info utili

Dal 1° aprile 2025, il governo ha avviato l’erogazione del tanto atteso bonus straordinario da 200 euro per il pagamento delle bollette. Tuttavia, non tutti i consumatori lo riceveranno subito. L’attesa potrebbe durare anche qualche mese, poiché per ottenere il bonus è necessario seguire un preciso iter che si è finalmente chiarito con l’approvazione delle procedure da parte di Arera, l’Autorità per l’energia. Ma chi ha diritto a questo contributo e come fare per ottenerlo? Scopriamolo insieme.

Chi ha diritto al bonus bollette da 200 euro?

Il bonus bollette da 200 euro è destinato principalmente a chi già usufruiva del bonus sociale, ovvero coloro che avevano un ISEE inferiore a 9.530 euro (o fino a 20.000 euro per le famiglie numerose). Grazie all’ampliamento delle categorie beneficiarie, ora il bonus è esteso anche a chi ha un ISEE fino a 25.000 euro. Questa misura punta a sostenere ulteriormente i nuclei familiari in difficoltà con le spese energetiche.

Una delle caratteristiche principali di questo bonus è che non prevede un rimborso diretto sul conto corrente, ma un sconto che verrà applicato sulla bolletta della luce. Quindi, non c’è bisogno di aspettarsi un accredito su conto, ma un abbattimento della spesa per l’energia.

Come ricevere il bonus e le tempistiche

Se già si riceveva il bonus sociale, l’erogazione del contributo da 200 euro avverrà automaticamente. Le procedure sono già partite e, quindi, chi era già percettore di questa misura non dovrà fare nulla di particolare. Tuttavia, per coloro che non avevano il bonus sociale, la situazione è leggermente diversa. Per poter ricevere il contributo, sarà necessario presentare l’attestazione ISEE aggiornata.

Il primo passo da compiere, quindi, è la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) all’INPS. Questo passaggio è fondamentale per ottenere l’ISEE che determinerà se si ha diritto o meno al bonus. Se l’ISEE rientra nella fascia di ammissibilità (fino a 25.000 euro), l’erogazione verrà avviata a partire dal mese di giugno 2025.

Secondo le ultime informazioni, l’INPS provvederà a trasmettere l’elenco dei beneficiari al Sistema Informativo Integrato (SII), gestito da Acquirente Unico, che a sua volta notificherà agli operatori elettrici chi ha diritto al bonus. A quel punto, gli operatori procederanno con lo sconto in bolletta, che sarà visibile entro tre mesi dal ricevimento della notifica. Se tutto va secondo i piani, il bonus dovrebbe essere visibile in bolletta entro l’estate 2025.

Tempistiche e controlli: cosa fare per non rimanere fuori

La tempistica di attivazione del bonus è cruciale, come sottolinea Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione Nazionale Consumatori: “La tempistica per il riconoscimento del bonus in bolletta è di circa 3-4 mesi dalla data di attestazione ISEE”. Questo significa che, se si desidera ricevere il contributo nel più breve tempo possibile, è fondamentale attivarsi subito per ottenere l’attestazione ISEE, soprattutto per chi non è già percettore del bonus sociale.

La dichiarazione ISEE può essere compilata presso i centri di assistenza fiscale (CAF) o direttamente online tramite il portale INPS. In alternativa, è possibile acquisire la DSU precompilata attraverso il Portale Unico ISEE dell’INPS. È importante fare attenzione a rispettare le scadenze, altrimenti il bonus non sarà erogato.

Un altro aspetto importante riguarda i nuclei familiari che potrebbero avere diritto a un “doppio bonus”. Chi ha un ISEE fino a 9.350 euro, oppure un ISEE fino a 20.000 euro con almeno 4 figli, potrà beneficiare di due bonus. Questa misura si inserisce nell’ottica di dare un ulteriore aiuto alle famiglie più numerose e con un reddito basso.

Il bonus bollette da 200 euro è sicuramente un aiuto concreto per tante famiglie italiane, ma è importante essere consapevoli delle tempistiche e delle modalità per ottenere il contributo. Se sei tra coloro che non avevano ancora il bonus sociale, non aspettare oltre: richiedi subito l’attestazione ISEE per non perdere questa opportunità. E se il bonus arriverà davvero in tempo per alleviare le spese energetiche estive, sarà sicuramente una boccata d’aria fresca in un periodo difficile per molte famiglie italiane.